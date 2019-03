Alan Walker: il nuovo singolo è ‘On My Way’ con Sabrina Carpenter e Farruko, il video

È disponibile in download digitale e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di Alan Walker, dj e producer norvegese da oltre 18 miliardi di stream. On My Way – questo il titolo del brano – esce per MER Recordings/Sony Music Sweden e vede la presenza di Sabrina Carpenter e Farruko.

«Avere Sabrina Carpenter e Farruko per questo singolo è stato un vero onore, sono entrambi artisti talentuosi con il proprio stile che completano il pezzo in maniera perfetta», ha commentato Alan Walker.

Inserito nel gioco di genere Battle Royale PUGB, il singolo è stato inserito nella New Music Friday di Spotify in 41 Paesi ed è accompagnato da un videoclip che ha superato in giorno 4 milioni di visualizzazioni.