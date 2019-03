Motta: dal 25 maggio il tour ‘Tra chi vince e chi perde’ CALENDARIO LIVE

Al via il 25 maggio da Milano il nuovo tour di Motta, Tra chi vince e chi perde, con cui il cantautore si esibirà sui palchi italiani durante tutta la prossima estate. In scaletta le canzoni di Vivere o Morire e quelle di La fine dei vent’anni, Targa Tenco 2016 per la miglior Opera Prima.

«Sono anni che sono in giro e queste saranno le ultime date di un tour che in realtà non si è mai fermato da almeno tre anni, come non si è mai fermata la mia voglia di cambiare idea sulle cose – racconta Motta – Da quando sono partito è cambiato quasi tutto e un po’ come la vita una persona passa il tempo a viaggiare per tornare al punto di partenza.

Per questo dopo questo tour mi fermerò per un po’. Per tornare bambino consapevole di tutto quello che è successo. L’esperienza di questi anni mi ha aiutato a capire questo, a cercare di essere adulto, forte e fragile nello stesso tempo e a capire quando il silenzio si fa musica. Ci vediamo in giro, sarà un tour bellissimo e faremo tanto rumore. Se no che gusto c’è.»

Di seguito il calendario delle date annunciate (Locusta Booking Agency):

25 maggio – Milano , Mi Ami Festival

, Mi Ami Festival 2 giugno – Marina di Camerota (SA), Meeting del Mare

(SA), Meeting del Mare 6 giugno – Cagliari , Ateneika Festival

, Ateneika Festival 28 giugno – Padova , Sherwood Festival

, Sherwood Festival 6 luglio – Perugia , L’Umbria che Spacca

, L’Umbria che Spacca 7 luglio – Cremona , Tanta RobbaFestival

, Tanta RobbaFestival 12 luglio – Arezzo , Men/GoMusic Festival

, Men/GoMusic Festival 17 luglio – Torino , Flowers Festival

, Flowers Festival 1 agosto – Livorno , Effetto Venezia

, Effetto Venezia 3 agosto – Siracusa , Maniace – Ortigia

, Maniace – Ortigia 4 agosto – Platania (CZ), Color Fest

(CZ), Color Fest 17 agosto – Brescia, Festa Radio Onda d’urto

Sul palco, oltre a Motta (voce, chitarra), ci saranno: Federico Camici (basso), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Matteo Scannicchio (tastiere), Carmine Iuvone (violoncello) e Cesare Petulicchio (batteria).