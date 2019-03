Giorgia: il tour estivo ‘Pop Heart Summer Nights’ fa tappa al Lucca Summer Festival

Mentre sono in corso i preparativi per il tour primaverile nei palazzetti, Giorgia ha annunciato la prima data del suo Pop Heart Summer Nights, leg estiva della tournée. La grande voce della musica italiana si esibirà giovedì 18 luglio 2019 a Lucca in occasione della 22a edizione del Lucca Summer Festival. Altre date saranno annunciate prossimamente.

I biglietti per la data estiva sono in vendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone da lunedì 25 marzo alle ore 10:00. Per info e prevendite sul tour indoor, leggi qui le date.

Pop Heart (16 novembre 2018, Microphonica srl / Sony Music) è l’ultimo album della cantante, disco di platino che raccoglie grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova.