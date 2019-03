AirPlay radio: podio invariato, Ghali e The Kolors con Elodie più alte nuove entrate

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 12.2019 (dal 15 al 21 marzo 2019) che conferma il podio con in vetta Certe donne brillano di Ligabue seguito da Soldi di Mahmood ed Electrico Romantico di Bob Sinclar con Robbie Williams. Secondo i dati EarOne Sweet But Psycho di Ava Max rimane stabile in quarta posizione e precede La luna e la gatta di Takagi & Ketra con Tommaso Paradiso, Jovanotti e Calcutta (quinti, +4), Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson & Miley Cyrus (sesti, -1) e Per un milione dei Boomdabash (stabili in settima posizione). Completano la Top Ten Juice di Lizzo (ottava, +6), Giant di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man (noni, -1) e Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè (decima, -4).

La più alta new entry della settimana è I Love You di Ghali (posizione 17) seguita da Pensare male di The Kolors ed Elodie (20). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!