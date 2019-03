Takagi & Ketra: guarda il video de ‘La luna e la gatta’ con Paradiso, Jovanotti e Calcutta

[CS] Da oggi, giovedì 21 marzo, su VEVO/YouTube il video del nuovo singolo La luna e la gatta (Merli/Clemente/Paradiso) dei produttori multiplatino Takagi e Ketra featuring Tommaso Paradiso, Jovanotti e Calcutta. Con la sceneggiatura di Takagi e Ketra e la regia di Gaetano Morbioli, la clip vede “cartoonizzati” i 3 Barbooodos insieme a Takagi e Ketra che, rappresentati sotto forma di gatti, cantano e suonano in una mansarda.

E sui tetti dei palazzi otto ballerini, come in un musical, ballano al chiaro di luna. Il singolo, dal prossimo 19 aprile, viene reso disponibile in formato vinile 10” (picture disc, già disponibile il preorder su Amazon).