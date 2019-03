Lost Frequencies live il 23 novembre 2019 a Milano, info prevendite

Colleziona singoli d’oro e di platino in tutto il mondo ed è in vetta all’ultima Top 100 Djs: ora Lost Frequencies si prepara a far ballare Milano. Il vincitore degli Echo Awards (Dance International e Hit of the Year con Are You With Me) sarà infatti alla consolle del Fabrique di Milano sabato 23 novembre 2019.

Dj e producer di Armada Music, Felix De Laet aka Lost Frequencies è il primo artista belga ad aver raggiunto il primo posto nel Regno Unito e a essersi aggiudicato le prime posizioni nelle classifiche belghe ufficiali di Ultratop con ben 5 singoli. Nel 2016 ha pubblicato l’album di debutto Less Is More, che contiene i singoli Beautiful Life e What Is Love 2016

INFO BIGLIETTI MILANO

I biglietti per il live a Milano sono in prevendita esclusiva per gli iscritti a My Live Nation da mercoledì 20 marzo. Quindi,

sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 12:00 di venerdì 22 marzo. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.