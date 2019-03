Coez: annunciato a sorpresa per il 29 marzo il nuovo album ‘È sempre bello’

Dopo aver popolato i muri dei palazzi e le insegne sui mezzi pubblici con frasi apparentemente senza senso, Coez ha svelato il mistero: esce, infatti, venerdì 29 marzo il nuovo album dal titolo È sempre bello (Carosello Records). Si spiegano così le parole comparse sui manifesti in città, che altro non sono se non alcuni versi delle sue nuove canzoni.

“Ho sempre pensato che l’album È sempre bello fosse di tutti e che potesse iniziare a vivere da subito nelle strade, sui muri, sui mezzi pubblici. Volevo che un’idea diventasse reale, prendendo forma prima di tutto tra la gente”, spiega Coez. Dieci le tracce del disco – quinto della carriera – anticipare dalla titletrack, già disco di platino FIMI/Gfk.

L’album sarà disponibile in cd, vinile e su tutte le piattaforme digitali per download e streaming e sarà presentato dal vivo in occasione di due speciali appuntamenti live il 28 e il 29 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Le prevendite per “Roma, è sempre bello sono disponibili sul sito www.esemprebello.com e nei punti vendita autorizzati.