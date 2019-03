Anna Tatangelo: in radio il singolo ‘Perdona’, Syria e Achille Lauro ospiti del live a Milano

È Perdona (GGD Srl/Sony Music) il nuovo singolo di Anna Tatangelo in radio a partire dal 22 marzo. Il brano, contenuto nel nuovo album della cantante La fortuna sia con me uscito l’8 febbraio scorso, arriva dopo il sanremese Le nostre anime di notte. Scritta da Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Carlo Verrienti, Perdona è un invito a mettere da parte l’orgoglio e a lasciarsi andare.

In aprile Anna torna in concerto con sei eventi speciali attraverso l’Italia, per poi proseguire la tournée in estate; queste le date de La fortuna sia con me tour 2019:

30 marzo – Castelraimondo (MC) DATA ZERO

(MC) DATA ZERO 2 aprile – Roma , Largo Venue

, Largo Venue 4 aprile – Napoli , Common Ground

, Common Ground 5 aprile – Conversano (BA), Casa delle Arti

(BA), Casa delle Arti 10 aprile – Milano , Tunnel Club

, Tunnel Club 11 aprile – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 12 aprile – Roncade (TV), New Age

Special guest della data di Milano sono Syria e Achille Lauro & Boss Doms. La tournée, che proseguirà in estate, è prodotta da Massimo Levantini per 1 Day. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone e nelle prevendite abituali.