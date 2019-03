‘So Alone’: il nuovo singolo di Stefano Lentini dalla colonna sonora de ‘La porta rossa 2’

[CS] Da mercoledì 20 marzo, in contemporanea con la prima TV del La Porta Rossa 2, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Stefano Lentini, So Alone, insieme al video che vede come protagonisti i personaggi della stessa serie, interpretati da Lino Guanciale, Gabriella Pession, Elena Radonicich, Gaetano Bruno, Valentina Romani, Fortunato Cerlino, Antonio Gerardi, Andrea Bosca e Antonia Liskova.

“Il mio ecosistema musicale – racconta Lentini – è fatto di musica necessaria, non mi piacciono le regole che obbligano le canzoni a durare 3:30, non mi piacciono le canzoni che nascono dalla furbizia e che considerano il pubblico come un animale affamato da nutrire senza cura. Mi piace l’autenticità nella musica degli altri e voglio rispettare la mia: solo la verità può avere qualcosa da dire”.

La serie di Rai 2, con la colonna sonora originale di Lentini, distribuita nel mondo da Studiocanal, e soggetto di diversi remake, sarà in onda il 20 Marzo con l’ultima puntata della seconda stagione. La canzone So Alone corona il mistero di una storia che sta tenendo milioni di telespettatori incollati allo schermo.