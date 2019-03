Sfera Ebbasta Popstar Tour: arrivano i Family Pack INFO BIGLIETTI

Lo Sfera Ebbasta Popstar Tour apre le porte (anzi i cancelli) alle famiglie. Arrivano, infatti, i Family Pack, i biglietti che consentono a un genitore l’ingresso gratuito al concerto di Sfera Ebbasta nella leg di aprile per accompagnare il proprio figlio minorenne.

Da lunedì 18 marzo, infatti, acquistando un biglietto parterre i minori di 18 anni possono essere accompagnati da un genitore a titolo completamente gratuito. “Ho pensato di coinvolgere i genitori in modo che possano vedere che nello show è tutto positivo – ha dichiarato Sfera Ebbasta – è un posto dove ci si diverte. Mi sono messo nei loro panni che hanno visto l’idolo dei loro figli, che sono ancora dei ragazzini, additato dai giornali e dalle tv come se fosse un mostro“.

La Family Pack è, dunque, un invito che l’artista rivolge ai genitori per far sì che possano vivere in tuta serenità lo spirito di divertimento, l’entusiasmo e l’adrenalina di assistere ad un concerto insieme ai loro ragazzi.

L’iniziativa è valida per due settimane e fino ad esaurimento dei posti disponibili: è sufficiente, dopo aver acquistato il biglietto, scrivere una mail a biglietti@thaurus.it fornendo i documenti necessari richiesti come espressamente indicato al seguente link http://www.thaurus.it

Le prevendite per i concerti nei palazzetti sono disponibili su ticketone e acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati. Qui il calendario live.