Roberto Vecchioni: al via ‘L’Infinito Tour’ nei teatri italiani, il calendario

[CS] Il 21 marzo dal Teatro Colosseo di Torino parte L’Infinito Tour di Roberto Vecchioni, prodotto da DM Produzioni, che toccherà i più importanti teatri italiani e proseguirà in estate. La prima parte dello spettacolo sarà dedicata ai brani del nuovo album per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

«L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, che parte da un’idea precisa: l’infinito non è al di fuori di noi, non è introvabile, ma è dentro di noi, nella nostra anima e nelle nostre emozioni – spiega Vecchioni – tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sul nuovo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive.

La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati a questo concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità… e come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo».

Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La regia è di Raffaello Fusaro e la realizzazione del visual concept è a cura di Niko Cutugno per Djungle Production.

Di seguito le prime date del tour:

21 marzo – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 25 marzo – Genova , Teatro Politeama

, Teatro Politeama 27 marzo – Gorizia , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 29 marzo – Foggia , Teatro Giordano

, Teatro Giordano 5 aprile – Bergamo , Teatro Creberg

, Teatro Creberg 8 aprile – Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 14 aprile – Udine , Teatro Nuovo Giovanni da Udine

, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 16 aprile – Ancona , Teatro delle Muse

, Teatro delle Muse 17 aprile – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 18 aprile – Bologna , Teatro Europa Auditorium

, Teatro Europa Auditorium 23 aprile – Verona , Teatro Filarmonico

, Teatro Filarmonico 24 aprile – Trento , Auditorium Santa Chiara

, Auditorium Santa Chiara 15 maggio – Milano , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 20 maggio – Roma, Parco della Musica (Sala Sinopoli)

I biglietti sono disponibili in prevendita con il circuito TicketOne e in tutti i punti vendita locali affiliati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Dimensione Eventi al numero 011/2632323, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.