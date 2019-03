Live – Non è la D’Urso: anticipazioni ospiti 20 marzo 2019

Mercoledì 20 marzo 2019 in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Live – Non è la D’Urso il programma Videonews condotto da Barbara D’Urso. Anticipazioni ospiti dalla puntata in diretta.

Brigitte Nielsen, esclusiva internazionale con una tra le più celebri icone degli anni ’80. Per la prima volta, presenterà in tv Frida, la figlia di 9 mesi avuta all’età di 54 anni.

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile protagoniste del due contro tutti. Chi ci sarà all’interno delle sfere per commentare le loro dichiarazioni?

Paola Caruso. A due settimane dal parto, la showgirl presenterà il piccolo Michelino.

Leo Blanco. Tutto il mondo sta parlando del ventottenne argentino che, ad ora, si è sottoposto a ben 11 interventi estetici per somigliare al suo mito Michael Jackson.