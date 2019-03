Le Vibrazioni, festa rock al Mediolanum Forum: ecco tutti gli ospiti sul palco

Martedì 26 marzo Le Vibrazioni sono attesi per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago per celebrare 20 anni di carriera con una festa della musica rock. Insieme alla band milanese, sul palco, ci saranno anche amici e colleghi ad animare questa speciale occasione: annunciati Piero Pelù, Achille Lauro, Samuel, i Ministri, Enrico Nigiotti, Pierdavide Carone & Dear Jack.

Prima del concerto, inoltre, è previsto un dj set di Billboard Italia by Stefano Fisico.

I biglietti per il concerto de Le Vibrazioni, prodotto da 432 srl, sono disponibili su Ticketone.it (http://bit.ly/LeVibrazioniForum). RTL 102.5 è media partner del live e trasmetterà il concerto delle Vibrazioni in diretta in Radiovisione.

Nel frattempo, è in rotazione radiofonica Cambia, nuovo singolo prodotto da 432 e distribuito da Artist First, il cui video è disponibile online sui canali ufficiali della band.