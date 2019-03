Laura Pausini e Biagio Antonacci, nuovo singolo insieme: esce ‘In questa nostra casa nuova’

Esce in radio, digitale e streaming, venerdì 22 marzo In questa nostra casa nuova, brano che vede insieme Biagio Antonacci e Laura Pausini. Amici al lavoro sul nuovo tour, i due artisti per la prima volta hanno collaborato insieme a un singolo, ideato e composto dal cantautore appositamente per e con Laura.

In questa nostra casa nuova (Iris ( Sony Music) conferma, dunque, l’intesa tra le due icone della musica pop,che in oltre vent’anni di carriera hanno spesso incrociato la loro strada. E il 26 giugno, allo Stadio San Nicola di Bari, è atteso il calcio d’inizio del tour a due.

Ricordiamo le date di Laura Biagio Stadi 2019 (prodotto e organizzato da Friends & Partners):

26 giugno – Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 29 giugno – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 4 e 5 luglio – Milano , Stadio di San Siro

, Stadio di San Siro 8 luglio – Firenze , Stadio Artemio Franchi

, Stadio Artemio Franchi 12 luglio – Bologna , Stadio Dall’Ara

, Stadio Dall’Ara 17 luglio – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 20 luglio – Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 23 luglio – Pescara , Stadio Adriatico

, Stadio Adriatico 27 luglio – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 1 agosto – Cagliari, Fiera

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali (si possonoacquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).

La casa è rifugio, segno di convivenza e ripartenza. Non importa grande o piccola che sia, quando tiene fuori il male