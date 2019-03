‘La verità sul caso Harry Quebert’: dal 20 marzo su Sky Atlantic con Patrick Dempsey, clip in anteprima

Patrick Dempsey torna in tv, nei panni di uno scrittore tormentato dai fantasmi del suo passato ne La verità sul caso Harry Quebert. La miniserie in dieci episodi va in onda in prima serata, in esclusiva su Sky Atlantic dal 20 marzo e, dalla stessa data, sono disponibili anche su Sky Box Sets e NOW TV.

Tratta dal thriller best-seller di Joël Dicker e diretta da Jean-Jacques Annaud, la vinceda vede al centro Harry Quebert (Patrick Dempsey) rispettato professore universitario. Quando il corpo di una giovane donna viene trovato sepolto nella sua proprietà, verrà indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Nola Kellergan (Kristine Froseth, Sierra Burgess is a Loser), quindicenne scomparsa più di 30 anni prima.

Ecco di seguito la clip in anteprima che mostra il primo incontro tra Harry e Nola.

https://www.webl0g.net/wp-content/uploads/CLIP-1-HARRYQUEBERT.Copy_.01.mp4 A provare a ricostruire i fatti, il giovane scrittore Marcus Goldman (Ben Schnetzer), alunno di Quebert ai tempi del college. Nel cast anche Damon Wayans Jr nei panni dell’agente Perry Gahalowood, Virginia Madsen che interpreta Tamara Quinn e Joshua Close nel ruolo di Luther Caleb. La miniserie è firmata da Lyn Greene e Richard Levine con la produzione di Tarak Ben Ammar, Fabio Conversi, Greene e Levine. Acquista su Amazon.it ‹ ›