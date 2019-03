La porta rossa 2: 20 marzo, anticipazioni ultima puntata

Nell’ultimo appuntamento con la serie tv La porta rossa 2, in onda su Rai2 mercoledì 20 marzo 2019 alle 21.20, Jonas verrà condotto in Questura per essere interrogato dalle forze dell’ordine.

Nel corso dell’interrogatorio però l’uomo avvertirà con insistenza la presenza di Cagliostro nella stanza. Stella e Paoletto continuano a indagare fianco a fianco, nonostante fra di loro non sia ritornato del tutto il sereno.

La loro ritrovata intesa permetterà però ai due poliziotti di scoprire un legame tra l’omicidio di Rambelli e quello di Brezigar.

Vanessa confesserà a Leonardo si essere perdutamente innamorata di lui, ma il commissario la respingerà. Nonostante il rifiuto di Cagliostro, la medium deciderà lo stesso di aiutarlo, ma finirà per mettersi nei guai seriamente.

Arriverà l’ora dei fuochi d’artificio, gli stessi che il commissario ha visto in una delle sue tante visioni. La bambina di Anna e Leonardo, Vanessa, sparirà nel nulla. Tutti si adopereranno per cercarla e riportarla a casa, soltanto Cagliostro saprà dove trovarla.

Leonardo infatti è al corrente che la piccola si trova nell’ex fabbrica, esattamente dove l’aveva vista nella sue visioni. Così, Cagliostro si reca lì di corsa per difenderla ma…