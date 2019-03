Cromo: fuori il singolo ‘Cristo’ che anticipa il nuovo album

Annunciato con un freestyle, Cromo pubblica il nuovo singolo Cristo, brano che rappresenta una nuova fase della sua vita e nasconde la rabbia nei confronti di chi non ha creduto in lui.

“Cristo è la mia Resurrezione, – afferma il rapper – ho sentito il bisogno di abbandonare il mio passato per poter rinascere oggi, ringrazio tutto il mio nuovo team che ha creduto in me dall’inizio e Warner per avermi affiancato e dato fiducia. Sto tornando più forte che mai!”

Il brano è il primo singolo di un nuovo album di inediti di prossima pubblicazione e racconta, attraverso una serie di metafore, un cambiamento che si sta compiendo.