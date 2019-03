Francesco Renga: il nuovo singolo ‘L’odore del caffè’ è scritto da Ultimo

L’odore del caffè è il nuovo singolo di Francesco Renga, in radio e digitale a partire da venerdì 22 marzo. Il brano, insieme al singolo sanremese Aspetto che torni anticipa il suo nuovo disco di inediti L’altra metà, in uscita il 19 aprile (già in pre-order in esclusiva per Amazon nel formato cd e in vinile in edizione autografata).

Scritto da Ultimo, L’odore del caffè è un brano che racconta di sentimenti e stati d’animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocale, quell’intensità che ha da sempre caratterizzato Francesco come uno tra gli artisti più apprezzati dal pubblico italiano.

E in primavera Francesco sarà impegnato con due speciali appuntamenti dal vivo a Verona e Taormina, due concerti unici all’interno di altrettante prestigiose cornici italiane:

27 maggio – Verona , Arena

, Arena 13 giugno – Taormina, Teatro Antico (in attesa di autorizzazione dalla Regione Siciliana)

I biglietti per la data dell’Arena di Verona sono disponibili in prevendita sul sito Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per il live al Teatro Antico di Taormina i biglietti saranno disponibili in prevendita prossimamente. Radio partner di Verona e Taormina Live 2019 è RTL 102.5.