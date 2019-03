‘Prima dell’Alba’: la nuova stagione dal 18 marzo su Rai3 con Salvo Sottile

[CS] Da lunedì 18 marzo in seconda serata su Rai3 torna l’appuntamento settimanale con Prima dell’Alba, il programma on the road con Salvo Sottile, prodotto da Stand by Me per Rai3, alla scoperta dell’Italia notturna di chi comincia a vivere quando gli altri vanno a dormire.

Salvo Sottile torna a esplorare l’universo della notte in tutte le sue declinazioni, dal lavoro al divertimento, dalla trasgressione al crimine fino al sociale, con il format che in tre stagioni ha già raccolto oltre cento storie incredibili e straordinarie.

La prima delle 8 puntate della nuova stagione si apre con una finestra sul lavoro notturno, quello degli antichi mestieri artigiani e quello della scienza e della ricerca da Murano a Lecce e Palermo.

La notte è anche il luogo in cui le trasgressioni si liberano. A Milano Salvo Sottile incontra la pornoattrice Sissy Neri che con il compagno e socio Paolo gestisce una “piccola impresa familiare” nel settore degli spettacoli erotici.