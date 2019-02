Chi l’ha visto?: 27 febbraio 2019, anticipazioni puntata

Nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 27 febbraio 2019, alle 21.20 su Rai3. Il programma condotto fa Federica Sciarelli, dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca. Di seguito le anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto?.

Esce di casa per calmarsi dopo un diverbio. È il 1° febbraio. Gli amici lo vedono in giro e al bar ma poi di Collinzio D’Orazio, 51enne di San Benedetto dei Marsi, paese in provincia dell’Aquila , si perdono le tracce.

Il 23 febbraio il suo corpo viene ritrovato nel fiume. Sarà l’autopsia a dare le risposte sulle cause della morte, per capire che cosa gli è successo prima di finire in acqua. Intanto, c’è un fascicolo aperto per omicidio.