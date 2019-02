È online il videoclip de L’ultimo ostacolo, brano con cui Paola Turci partecipa alla 69a edizione del Festival di Sanremo. Diretto dalla regista francese Anissa Bonnefont (Wonder Boy), il video vanta come protagonisti Sarah Felberbaum e Giuseppe Fiorello.

I due attori si cercano senza mai incontrarsi mentre la Turci canta con lo sfondo di Roma. «Ho adorato lavorare con Paola Turci che ho trovato un’interprete potente e carismatica, generosa nelle sue emozioni di fronte alla telecamera, soprattutto quando canta il suo brano che considero molto profondo» racconta la regista.

Giuseppe Fiorello è atteso con Paola Turci nella serata dei duetti venerdì 8 febbraio, proponendo una nuova versione del brano. La canzone (disponibile anche in vinile 45 giri a tiratura limitata con copie numerate) è il primo capitolo del nuovo album Viva da Morire in uscita il 15 marzo in preorder da venerdì.

A maggio, poi, la Turci torna dal vivo con due date nei teatri per presentare i nuovi brani:

13 maggio – Milano ,Teatro degli Arcimboldi

,Teatro degli Arcimboldi 20 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica

I biglietti sono disponibili tramite il circuito Ticketone.