Melaverde: 3 febbraio 2019, anticipazioni puntata

Domenica 3 febbraio, alle ore 11.50 circa su Canale 5, nuovo appuntamento con Melaverde, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli.

Anticipazioni puntata 3 febbraio 2019

Ellen sarà sul golfo di Taranto dove il clima, tipicamente mediterraneo permette la coltivazione di ortaggi, ulivi e frutta. Qui si coltivano il cavolfiore, il melograno, l’uva da tavola, le olive ma soprattutto si coltivano agrumi ed in particolare la clementina.

Il terreno, perfetto per gli agrumi, in alcune zone è ricco di argilla che è la materia prima utilizzata per le famose ceramiche di Grottaglie. Non mancheranno gustosi piatti che si preparano con i tesori agricoli della Puglia.