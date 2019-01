Dopo l’annuncio del nuovo album atteso per l’8 marzo e l’uscita del singolo Luci d’America, Ligabue aggiunge nuovi tasselli al puzzle del suo 2019 musicale. Innanzitutto, si parla di tour: il nuovo show – Riservarossa e Friends & Partners – riporterà il rocker negli stadi a partire dal 14 giugno toccando alcune delle principali città d’Italia.

Questo il calendario dello Start Tour 2019:

14 giugno – Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 17 giugno – Messina , Stadio San FIlippo

, Stadio San FIlippo 21 giugno – Pescara , Stadio Adriatico

, Stadio Adriatico 25 giugno – Firenze , Stadio Artemio Franchi

, Stadio Artemio Franchi 28 giugno – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 2 luglio – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 6 luglio – Bologna , Stadio Dall’Ara

, Stadio Dall’Ara 9 luglio – Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 12 luglio – Roma, Stadio Olimpico

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di sabato 26 gennaio e per tutta la giornata di domenica 27 gennaio in prelazione per i soli iscritti al fanclub Bar Mario. Dalle ore 11.00 di lunedì 28 gennaio, invece, i biglietti sono acquistabili su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 4 febbraio anche nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Per quanto riguarda, invece, l’album Start sono state svelate cover e tracklist oltre che la produzione a cura di Federico Nardelli. Il dodicesimo disco d’inediti di Ligabue (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music) è già disponibile in pre-order fisico e digitale e in pre-save sulle piattaforme streaming. Di seguito la tracklist: