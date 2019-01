Sanremo 2019: Simone Cristicchi presenta ‘Abbi cura di me’ dall’omonima raccolta

In gara al Festival di Sanremo 2019 diretto dal Maestro Roberto Rossi, Simone Cristicchi presenta il brano Abbi cura di me che sarà contenuto nella sua prima raccolta attesa per venerdì 8 febbraio (Sony Music / Legacy Recordings / Dueffel Music Srl). Il brano che dà il titolo al disco è stato scritto dall’artista con Nicola Brunialti e Gabriele Ortenzi con la produzione artistica di Francesco Musacco ed esecutiva di Francesco Migliacci.

«Nei versi della canzone, ricorre il tema millenario dell’accettazione, della fiducia, dell’abbandonarsi all’altro da sé, che sia esso un compagno, un padre, una madre, un figlio o Dio – racconta Simone Cristicchi – Nelle mie intenzioni, questo brano vuole essere una preghiera d’Amore universale, una dichiarazione di fragilità, una disarmante richiesta d’aiuto.»

Quinta volta a Sanremo, per Cristicchi la partecipazione al festival si aggiunge agli impegni che lo vedono attualmente a teatro con Manuale di volo per uomo e alla preparazione di un documentario dal titolo Happy Next – alla ricerca della felicità.

Nell’attesa di ascoltare l’inedito sanremese, ecco la tracklist di Abbi cura di me con i maggiori successi della carriera di Simone: