Ligabue: il nuovo album si intitolerà ‘Start’, in uscita a marzo 2019

Si intitolerà Start l’album di inediti numero dodici di Ligabue. Atteso per marzo 2019 (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music), il progetto è anticipato dal singolo Luci d’America, che debutta direttamente in vetta nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.

Ad accompagnare la tracia, un videoclip scritto e diretto da Marco Salom, girato in California tra il deserto di Pinnacles, Skid Row, Hollywood, Trona, l’oceano di Malibu e una foresta bruciata. Una visione che evidenzia contraddizioni e differenze dell’essere umano.

Il brano Luci d’America, disponibile in streaming e digital download, è stato prodotto da Federico Nardelli. In estate Ligabue sarà poi in concerto nei principali stadi d’Italia.