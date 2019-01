Novità per i fan della Dark Polo Gang che vedono spostate due date del Trap Lovers Tour e annunciati nuovi ospiti. Vediamo tutto con ordine. Al via a febbraio, la tournée avrà come ospite a Venaria Reale Enzo Dong mentre al Vox club di Nonantola ci sarà Samuel Heron.

Per permettere agli artisti ospiti di esibirsi secondo le loro disponibilità i due concerti sono posticipati. Questo il calendario aggiornato:

3 febbraio – Torino , Teatro della Concordia

9 febbraio – Milano , Fabrique

, Fabrique 23 febbraio – Firenze , Viper Theatre

, Viper Theatre 3 marzo – Nonantola (MO), Vox Club

8 marzo – Torino , Teatro della Concordia

, Teatro della Concordia 15 marzo – Roma , Atlantico

, Atlantico 23 marzo – Nonantola (MO), Vox Club

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone mentre quelli precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date. In caso di rimborso, queste sono tutte le informazioni per ottenerlo.

Biglietti acquistati presso i Punti Vendita TicketOne:

Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto esclusivamente presso il Punto Vendita in cui è stato effettuato l’acquisto entro e non oltre venerdì 08 febbraio 2019; i biglietti verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita). Non verranno rimborsate eventuali ulteriori commissioni (già effettuate e fatturate) applicate dal Punto Vendita in fase di acquisto.

Biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center TicketOne:

I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o telefonicamente tramite i Call Center TicketOne verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo le commissioni di servizio ed i costi di spedizione (già effettuati e fatturati) ed eventuali altri servizi acquistati, entro e non oltre venerdì 08 febbraio 2019, come da modalità regolamentate nei termini e condizioni di acquisto del sito TicketOne. Qui di seguito le istruzioni per richiedere rimborso:

Biglietti con ritiro sul luogo dell’evento o Stampa @ Casa:

il cliente dovrà contattare il Costumer Service di Ticketone per chiedere il rimborso, entro e non oltre venerdì 08 febbraio 2019 , al seguente indirizzo e-mail: ecomm.customerservice@ticketone.it. Una volta effettuata la richiesta dovrà unicamente attendere il completamento delle operazioni di rimborso. Biglietti ricevuti tramite Corriere Espresso:

Il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre venerdì 08 febbraio 2019 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo, specificando che si tratta di una richiesta di rimborso:

TicketOne S.p.A.

Via Vittor Pisani 19

20124 Milano

C.a. Divisione Commercio Elettronico

Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partire dal ricevimento della raccomandata e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni può scrivere all’indirizzo email: info@vivoconcerti.com