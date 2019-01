Amici 18: 19 gennaio, anticipazioni puntata

Sabato 19 gennaio, alle 14.10 su Canale 5, seconda puntata del sabato pomeriggio con Amici 18. Ospite in studio la cantante e performer teatrale Arianna che canta il suo nuovo singolo All for you.

Mentre proseguono le sfide a squadre con 4 nuovi talenti entrati nella scuola di Canale 5, la conduttrice svela il nome del vincitore della prima sfida di inediti partita sull’App TimMusic. Vedremo chi avrà la meglio tra Mameli e Alessandro Casillo.

Le due squadre, Atene e Sparta, durante la settimana ad Amici 18 avuto delle variazioni:

Atene:

Cantanti: Giordana Angi, Mameli, Alvis, Ahlana, Daniel Piccirillo; Ballerini: Miguel Chavez, Rafael Quenedit Castro e Marco Alimenti.

Sparta:

Cantanti: Tish, Jefeo, Alessandro Casillo, Alberto Urso; Ballerini: Vincenzo Di Primo, Gianmarco Galati e Mowgly.