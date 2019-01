Airplay radio: Ligabue subito in vetta, secondo Mengoni; Fedez seconda più alta new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 03.2019 (dall’11 al 17 gennaio 2019) che vede debuttare direttamente in vetta Luci d’America di Ligabue mentre Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker sale di una posizione (secondo posto) e Se piovesse il tuo nome di Elisa scivola in terza posizione (-1). Secondo i dati EarOne, ai piedi del podio troviamo La verità di Vasco Rossi (quarto, -1) quindi Happier di Marshmello & Bastille (stabili al quinto posto), Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson & Miley Cyrus (sesti, +4) e E-Lo di Los Unidades & Pharrell Williams (settimi, -3). Completano la Top Ten Posso di Carl Brave feat. Max Gazzè (ottavi, -2), Recovery di LP (nono, +7) e Electricity di Silk City & Dua Lipa (decimi, -3).

Il nuovo singolo di Fedez feat. Zara Larsson Holding Out For You chiude in 17° posizione ed è la seconda più alta nuova entrata. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!