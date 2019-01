The André: il cantautore senza volto debutta con l’album ‘Themagogia’

Si intitola Themagogia – Tradurre, tradire, trappare (Freak & Chic/Artist First) l’album d’esordio del cantautore senza volto The André, in uscita nei negozi tradizioni (in disco e vinile) venerdì 18 gennaio. Brani indie e pezzi trap sono raccolti in un lavoro che delle canzoni originali conserva il significato modificandone l’abito.

«Se la demagogia lusinga le irrealizzabili aspirazioni delle masse, la Themagogia compie l’identica operazione in terreno musicale accarezzando le fantasie di chi vorrebbe rediviva la nostra tradizione cantautoriale più valida e di chi vuole giustificare la sua indulgenza verso la musica contemporanea. – commenta The André – Si dice che tradurre è sempre un po’ tradire. Ogni pezzo tradotto qui è un doppio tradimento: verso chi lo ha scritto e verso chi lo canterebbe.»

Questa la tracklist del progetto:

Ballata dell’ambulanza Britannico Canzone dell’affitto Vendetta vera Una canzone indie Marito Maddalena Madonnina Habibi Originale

Tutte le musiche, i testi, le parti vocali e strumentali sono di The André, tranne per: Maddalena (musica di Joaquìn Sabina, testo di Gaetano Petronio e The André; chitarre di Gaetano Petronio) Britannico e Marito (percussioni di Toni Manero).