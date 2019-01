[CS] Venerdì 18 gennaio, in prima serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

In apertura, il programma a cura di Siria Magri si occupa della misteriosa morte di Mattia Mingarelli, 30enne comasco il cui corpo senza vita è stato trovato lo scorso 24 dicembre nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio).

L’autopsia sul giovane ha rilevato traumi alla testa e la chiave per risolvere il giallo potrebbe essere nello smartphone del ragazzo, trovato dal gestore del Rifugio dei Barchi. L’uomo è anche l’ultima persona ad aver visto vivo Mattia.

Quarto Grado segue anche gli sviluppi relativi al caso di Cesare Battisti, in particolare i suoi ultimi giorni da fuggitivo. L’ex terrorista dei PAC, lo scorso 13 gennaio è stato arrestato dall’Interpool, in collaborazione con agenti italiani, in Bolivia.

Rientrato in Italia dopo 37 anni di latitanza, Battisti è ora detenuto nel carcere di Oristano dove dovrà scontare l’ergastolo.