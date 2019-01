Da venerdì 18 gennaio è disponibile il nuovo progetto di Dani Faiv (in formato fisico e digitale), dal titolo Fruit Joint + Gusto (Sony Music). L’album, prodotto da Machete, contiene undici inediti con svariate collaborazioni da Shade a Nitro, da Lazaz a Madman, Low Kidd e Jack the Smoker. A queste tracce si aggiunge una selezione di brani di successo come Gameboy Color e La la la la.

«Nel disco ci sono tanti piccoli concept differenti con uno sviluppo tematico e musicale diverso in ogni traccia. – spiega il rapper – Il progetto è ispirato al concetto di “mondo felice”, volevo chiudere il capitolo aperto con Gameboy Color e dare un’identità a questo periodo della mia vita.»

L’uscita del disco è stata anticipata dal singolo Gabbiano/Moonrock, il cui videoclip è stato diretto da Andrea Folino, e da Yung pubblicato il 4 gennaio. Questa la tracklist completa:

POLLO RMX feat. NITRO – prod Kanesh XQUISA – prod. Takagi & Ketra GAMEBOY COLOR feat. THA SUPREME – prod. tha Supreme CHE BUONA feat. SHADE – prod. Frankie G. LEMON HAZE – prod. Strage YUNG feat. THA SUPREME – prod. tha Supreme FACILE – prod. Jack the Smoker ANANAS LOW KIDD feat G.BIT – prod. Low Kidd “STILE” – prod. Kanesh GAMEBOY ADVANCE feat. THA SUPREME – prod. tha Supreme GIORNALE / DI CORSA feat. MADMAN – prod. Strage FORTNITE LOW KIDD – prod. Low Kidd ORE / ORO – prod. Strage LA LA LA LA LA THA SUPREME feat. LEXOTAN – prod. tha Supreme BIZ – prod. Yung Snapp GABBIANO / MOONROCK feat. LAZZA – prod. Lazza MELINDA LOW KIDD – prod. Low Kidd SCARPE NUOVE feat JACK THE SMOKER – prod. Tha Supreme

Dani Faiv presenta il progetto con un instore tour, ecco le date: