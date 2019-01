The Cranberries: esce il singolo ‘All Over Now’, album dal 26 aprile TRACKLIST

A trent’anni dalla formazione, The Cranberries pubblicano il loro ottavo e ultimo album dal titolo In The End prodotto da Stephen Street. Con l’annuncio dell’uscita dell’album, la band ha condiviso il primo singolo All Over Now brano che fonde melodie rock, alternative e pop, per offrire il classico suono dei Cranberries.

In The End può essere definito come una celebrazione e una potente testimonianza della vita e del lavoro creativo di Dolores e dei suoi fratelli in musica Noel, Mike e Fergal. La genesi è iniziata a maggio 2017 mentre la band era in tour. Nell’inverno del 2017 Noel e Dolores avevano scritto e provinato le undici canzoni finali; mancata tragicamente la cantante, con il supporto della sua famiglia, gli altri membri della band hanno voluto onorare l’amica completando il disco.

«Dolores era così eccitata dalla prospettiva di fare questo disco e di tornare in tour per suonare le canzoni dal vivo. È stato un dolce momento amaro. La gioia di registrare nuove tracce è sempre emozionante e una delle parti migliori dell’essere in una band.

Alla fine di ogni giorno, in cui avevamo fatto le nostre parti, c’era un senso di tristezza, perché sapevamo che Dolores non sarebbe stata li a lavorare sulla pista di quel giorni», ricorda Noel.

Di seguito la tracklist di In The End: