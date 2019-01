Emma su Radio Subasio il 18 gennaio a ‘Speciale Per Un’Ora d’Amore’

[CS] Speciale Per Un’Ora d’Amore di venerdì 18 gennaio sarà tutto per Emma. A partire dalle 22:00 l’artista salentina tornerà ad emozionare gli ascoltatori di Radio Subasio – a poche settimane dall’entusiasmante Subasio Music Club che l’ha vista protagonista – in una dimensione del tutto differente.

Nella sua versione “Speciale”, infatti, il programma cult dell’emittente invita i suoi ospiti a trasformarsi in co-conduttori, al fianco di Roberta Reversi, e a proporre una playlist composta da canzoni rigorosamente d’amore, anche di altri interpreti.

“Ripenso a tutte le volte che scrivevo pagine e pagine di pensieri e poi cancellavo tutto, fino a quando dopo aver scavato a fondo nell’anima iniziavo a vedere il mio volto dentro le parole, così com’è senza trucco – aveva detto dell’album – È stato un percorso lungo e a tratti doloroso ma super esaltante, non avrei mai pensato di farcela davvero, di raccontare così tanto e di essere così onesta con me stessa e quindi con tutti voi! Buona vita Boom… Spero tu sia il primo numero di una lunga serie… Fino a quando avrò delle cose da dire…”

“Avere cose da dire”, di quelle che escono dall’anima, è quanto ci si augura reciprocamente ogni volta che si instaura un rapporto interpersonale al quale si tiene … Nel caso di Emma sarà come incontrare di nuovo un’amica vera, di quelle che puoi perdere di vista, ma sembra sempre di averla lasciata poche ore prima.