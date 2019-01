Bob Sinclar e Robbie Williams insieme nel singolo ‘Electrico Romantico’, dal 18 gennaio

[CS] Un inizio d’anno in grande stile per Bob Sinclar. Dopo l’enorme successo ottenuto l’anno scorso con I Believe, il deejay e produttore francese più famoso al mondo è pronto con un singolo che si preannuncia come una delle hit del 2019.

Il nuovo brano, una vera bomba pop-funky, verrà pubblicato sul mercato internazionale da Time Records venerdì 18 gennaio, s’intitola Electrico Romantico e sarà interpretato dalla leggenda del pop Mr. Robbie Williams.

“Vi racconto com’è nato questo brano: i nostri figli, quelli miei e di Bob, hanno frequentato la stessa scuola, e se non fosse stato per questo, il brano non sarebbe nato! Ci siamo incontrati in un party a Los Angeles, e poi in studio a Londra, a cantare insieme! Ora la canzone è registrata, fatta!” racconta Robbie Williams.

“Con Robbie… un sogno, ed è la prima volta che registro una canzone a Londra! Sono molto molto felice!!!” aggiunge Bob Sinclar.