Tiki Taka: dal 20 gennaio approda su Canale 5, con Pierluigi Pardo e Wanda Nara

Tiki Taka conquista la domenica di Canale 5. Il programma con la ripresa del campionato si incontrerà con Pressing dando vita a una seconda serata che unirà cronaca e attualità a critica e approfondimento.

Il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo negli anni si è confermato, sia in termini di ascolto sia di rilevanza sui social, come il più seguito e chiacchierato in Italia e, da domenica 20 gennaio, traslocherà sulla rete ammiraglia.

Il tutto raccontato da Pierluigi Pardo, affiancato da Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Ospiti fissi in studio Giampiero Mughini e Ciro Ferrara, ma, come sempre, il salotto di Tiki Taka sarà aperto anche a tifosi vip e giornalisti non sportivi.