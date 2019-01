Sanremo 2019: Achille Lauro al Festival con ‘Rolls Royce’, poi album e tour

Un libro, un docufilm al cinema (No Face 1,sugli schermi in autunno), un nuovo album cui seguirà un tour e soprattutto il Festival di Sanremo. L’agenda di Achille Lauro per il 2019 sembra già quasi non avere più buchi liberi, a partire dallo sbarco in libreria con un libro-diario autobiografico che inaugura l’anno professionale dell’artista romano.

Edito Rizzoli, Sono io Amleto è un’esplorazione del mondo di Lauro dagli esordi musicali fino ad oggi con una serie di immagini e riproduzioni di opere d’arte scelte dall’autore: «Tra le pagine ci sono opere di artisti che ho trovato vicine alla mia storia. spiega – Ricorre la figura di me bambino, per questo ho inserito una serie di opere a tema. Sono mega fan della pittura.»

Dal 5 al 9 febbraio, poi, Lauro è sul palco di Sanremo 69con il brano Rolls Royce diretto dal Maestro Enrico Melozzi. Il pezzo, che promette di riportare agli anni Settanta-Ottanta, anticipa il nuovo album atteso in primavera, a meno di un anno dal precedente lavoro.

«Dopo cinque dischi sempre diversi e contaminati non abbiamo più nessuna etichetta. – spiega Achille Lauro a pochi giorni dalla kermesse ligure – Abbiamo attinto dal passato, da varie epoche. In questo momento, per esempio, sto-ascoltando molto Elvis e i Beatles.

Ovviamente ci sarà una zona di comfort per i fan, un pezzo Trap per coccolare il nostro pubblico ma andremo più verso il suonato con arrangiamenti di vari strumenti. Sarà un disco più maturo? Sì, perché stiamo lavorando per entrare nell’Olimpo della musica italiana.»

A seguire, Lauro sarà impegnato nel nuovo tour 2019 con cui presenterà il progetto in cantiere. Queste le date confermate:

10 maggio – Napoli , Casa della Musica di Napoli

, Casa della Musica di Napoli 11 maggio – Roma , Atlantico Live di Roma

, Atlantico Live di Roma 18 maggio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

(TO), Teatro della Concordia 19 maggio – Milano , Fabrique

, Fabrique 23 maggio – Firenze , Tuscany Hall Teatro

, Tuscany Hall Teatro 24 maggio – Bologna , PalaEstragon

, PalaEstragon 7 giugno – Barzio (LC), Nameless Music Festival

(LC), Nameless Music Festival 8 giugno – Treviso, Core Festival

I biglietti per le date del tour prodotto da Friends & Partners sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 16 gennaio e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 23 gennaio. Poi, in autunno, tutti al cinema.