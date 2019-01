Dirotta su Cuba: nuovo singolo dal 18 gennaio, esce ‘Good Things’

[CS] Esce venerdì 18 gennaio Good Things, disponibile in digital download su iTunes, su tutti gli store digitali e le piattaforme streaming, il nuovo singolo dei Dirotta su Cuba. Sull’onda del successo del loro ultimo disco Studio Sessions Vol. I (Warner), la band che ha portato il Funk in Italia negli anni ’90, si propone per la prima volta nel suo percorso artistico con un pezzo in inglese: un brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra.

«Good Things è una vera e propria sfida – racconta la band – È la prima volta che ci mettiamo alla prova con un brano in inglese, ma possiamo dire che ci rappresenta in pieno. Il ritornello ripete come un mantra “Good things take time”: per ottenere grandi risultati nella vita vanno fatte “cose buone” e ci vuole tempo ed impegno.

In questa era del “tutto e subito” sembra quasi un concetto romantico, ma per noi in quelle parole c’è la chiave del successo e della serenità nella vita. Diciamo che questa è davvero una “Good Thing”!»

Sabato 26 gennaio la nota band fiorentina presenterà per la prima volta dal vivo Good Things al BLUE NOTE di Milano (via Borsieri, 37 – primo spettacolo ore 21.00 – 30 euro /secondo spettacolo alle ore 23.30 – 25 euro), tornando sul prestigioso palco del tempio del jazz meneghino dopo il sold out di poco più di due anni fa.

Il tour 2019 in partenza a gennaio, toccherà i club più importanti della penisola e sarà l’occasione perfetta per testare questa nuova e importante sfida discografica della band fiorentina, che porterà sul palco un mix esplosivo dei suoi brani più celebri e altre nuove sorprese.

La nuova lineup dei Dirotta è così composta: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra), Marco Caponi (sax).