Caramelle: anche il Ministro Lorenzo Fontana solidale con Pierdavide Carone e Dear Jack

Il Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana ha mostrato supporto a Caramelle, l’ultimo singolo di Pierdavide Carone e Dear Jack sottolineando la vicinanza al delicato tema trattato nel brano, la pedofilia, annunciando anche progetti in cantiere sull’argomento con il Ministero dell’Istruzione.

Subito la risposta di Pierdavide Carone che scrive: “L’abuso è una ferita che può cicatrizzarsi ma non rimarginarsi e, mai come in questo caso, la miglior cura è la prevenzione e va fatta nelle scuole e va fatta adesso. Grazie al Ministro Lorenzo Fontana per questa importante opportunità sociale #caramellenellescuole “.

Il gruppo Dear Jack dal loro profilo invece twittano: “Un onore che le istituzioni e un ministro della Repubblica si siano appassionati ad una battaglia che, se fatta insieme, può raggiungere il suo scopo”.

L’appoggio social del ministro Fontana si aggiunge ai numerosissimi tweet di molti cantanti e personaggi dello spettacolo che nei giorni scorsi hanno dimostrato supporto al brano Caramelle: Cristiana Capotondi, i Negramaro, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Elisa, Ermal Meta, Claudio Cecchetto, Gigi d’Alessio, Fedez, Roby Facchinetti, Giorgia, J-Ax, Max Biaggi, Jonathan, Bianca Atzei e tanti altri.