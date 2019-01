È Laura Pausini la protagonista di Radio Italia Live, in onda mercoledì 16 gennaio alle ore 21.10 su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sul sito radioitalia.it e su REAL TIME (canale 31 del digitale terrestre free). Per la puntata speciale, l’artista regala al pubblico del Verti Music Place alcuni dei suoi più grandi successi.

Questa la scaletta:

E.Sta.A.Te

Frasi A Metà

Limpido, Benvenuto, Un Progetto Di Vita In Comune e Strani Amori

(medley acustico)

(medley acustico) Il Coraggio Di Andare

Simili

Fantastico

Invece No

Resta In Ascolto

Come Se Non Fosse Stato Mai Amore

La Soluzione

Alla conduzione dell’affermato music-talk la speaker di Radio Italia Manola Moslehi che condividerà momenti esclusivi con l’artista, in viaggio verso lo studio, e la condurrà tra il pubblico per un’intervista prima dell’esibizione live. Manola sarà affiancata dalla speaker di Radio Italia Daniela Cappelletti che avrà il compito di stupire l’artista con simpatiche sorprese.

Attualmente Laura Pausini è in radio con il nuovo singolo insieme a Biagio Antonacci, che ha anticipato l’annuncio di un grande tour negli stadi delle due icone della musica pop, a partire dal 26 giugno. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.