Jack Savoretti: sul palco ad aprile insieme ad Afra Kane INFO BIGLIETTI

Mentre in radio suona il recente singolo Candlelight – che anticipa il nuovo album di inediti di Jack Savoretti dal titolo Singing To Strangers (BMG) – ecco nuovi dettagli sul tour italiano. Il musicista di origini italiane è infatti pronto a tornare in Italia con una serie di show targati Vivo Concerti. Il primo appuntamento è previsto a Padova il 16 aprile, a seguire Milano il 17 aprile e Roma il 18 aprile.

Special guest dell’intera tournée italiana sarà Afra Kane, cantautrice italo-nigeriana, il cui stile è composto da un mix di musica classica, soul, e jazz, ispirato anche dai suoi idoli della Motown-Al Green, Gladys Knight, Aretha Franklin, Otis Redding. L’artista ha partecipato a molti festival musicali, facendosi conoscere e apprezzare dal pubblico.

16 aprile 2019 – Padova, Gran Teatro Geox Biglietti: Posto Unico PACCHETTO VIP – € 130,00 + €4,50 diritti di prevendita* / Posto Unico 30,00€ + € 4,50 euro diritti di prevendita / Tribuna Numerata: 40,00€ + € 6,00 euro diritti di prevendita

17 aprile – Milano, Fabrique

Biglietti: Posto Unico € 30 + € 4,50 euro diritti di prevendita

18 aprile – Roma, Atlantico

Biglietti: Posto Unico PACCHETTO VIP – € 130,00 + €4,50 diritti di prevendita* / Posto Unico € 30 + € 4,50 euro diritti di prevendita