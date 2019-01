È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 02.2019 (dal 4 al 10 gennaio 2019) che vede La verità di Vasco Rossi riguadagnare la vetta (+1) mentre Se piovesse il tuo nome di Elisa scivola al secondo posto (-1) seguita da Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker (stabili alla terza posizione). Secondo i dati EarOne, E-Lo di Los Unidades & Pharrell Williams mantengono il quarto posto precedendo così Happier di Marshmello & Bastille (quinti, +3), Posso di Carl Brave feat. Max Gazzè (sesti, -1) e Electricity di Silk City & Dua Lipa (settimi, stabili). Completano la Top Ten Old School Romance di Celestal (ottavo, -2), Connection degli Onerepublic (stabili al nono posto) e Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson & Miley Cyrus (decimi, +10).

Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e Dalla tua parte di Alessandra Amoroso sono le due più alte nuove entrate: rispettivamente in 23° e 27° posizione. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!