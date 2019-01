[CS] Nuovo appuntamento con Roberto Giacobbo e Freedom – Oltre il confine, in onda su Retequattro, giovedì 3 gennaio, in prima serata.

A pochi giorni dall’Epifania, Freedom ripercorre le tappe salienti del viaggio della Sacra Famiglia in Egitto, quel momento che avrebbe visto Gesù fuggire in Egitto insieme a Giuseppe e Maria. Cosa è rimasto di quel viaggio? Freedom, con l’uso di attori, nei luoghi originali e negli studi di Cinecittà, ha ricostruito le tappe di questo viaggio della Fede.

Chi è il “Re della Luce”? Per l’Italia, ma anche per il resto del mondo, è Vittorio Storaro, vincitore di tre Premi Oscar. A lui, Freedom ha chiesto: cos’è il buio e cos’è la luce?

La più grande piramide del mondo è in Messico, nascosta dalla vegetazione e sormontata da una chiesa. Al suo interno è possibile esplorare tunnel sotterranei, dove un tempo si svolgevano sacrifici umani: le telecamere di «Freedom» ci sono entrate.

E sono entrate anche in quello che viene chiamato l’Antro della Sibilla Cumana. È in Campania, la grotta in cui, secoli fa, il futuro sarebbero stato rivelato…

Sulle rive del Lago di Garda, il Vittoriale degli Italiani è la casa-museo di Gabriele d’Annunzio. Qui il poeta ha raccolto un pezzo della sua storia personale…

Esista un uomo capace di comunicare con le api? Grazie al suo aiuto, Roberto Giacobbo è riuscito ad avvicinarsi ad un alveare per accarezzare l’ape regina senza alcuna protezione.