[CS] Nuovo appuntamento con Roberto Giacobbo e Freedom – Oltre il confine, in onda su Rete4, giovedì 27 dicembre, in prima serata. In apertura di puntata, Giacobbo è in Egitto. Le piramidi della Piana di Giza, uno dei siti archeologici più famosi del mondo, ancora oggi nasconde molti misteri.

Chi le ha costruite davvero? E quando? In uno dei tunnel della piramide di Cheope è stato trovato un proto-geroglifico, precedente all’epoca dei Faraoni, che Freedom mostra in esclusiva assoluta. Ma non solo: Giacobbo attraversa tutte e tre le piramidi della Piana e ritrova il professor Zahi Hawass, compagno delle avventure egiziane di sempre.

A 60 anni dall’inizio del pontificato di Giovanni XXIII, Freedom ripercorre, insieme al Cardinal Comastri, Vicario del Papa per la Città del Vaticano, alcuni momenti della vita di questa grande figura che ha contribuito attivamente alla pace e al dialogo tra i popoli.

Sempre da Roma, arrivano le immagini dal sotterraneo del Rione Monti, a pochi passi dalla Stazione Termini. Sarebbero qui i resti della casa nella quale avrebbero abitato per anni gli apostoli Pietro e Paolo? Un drone mostra questo mondo sotterraneo ed un’innovativa grafica 3D a nuvola di punti rende tutto più vivo e presente.

Il santuario cristiano più visitato al mondo e a Città del Messico: ogni anno, 20 milioni di persone raggiungono il santuario di Nostra Signora di Guadalupe dove è custodita un’immagine di Maria considerata miracolosa. Qual è la storia di questa reliquia? Cosa dice la scienza a riguardo? Qual è il suo significato nascosto?