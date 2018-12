Momento d’oro per Anastasio che vede andare sold out in pochi minuti i biglietti per alcune date del suo La fine del mondo tour 2019. Sono già al completo, infatti, i concerti di Milano, Torino, Roma, Brescia e Livorno e a grande richiesta raddoppiano Milano e Roma.

Sul palco, il rapper vincitore di X Factor 2018 promette di raccontare tutto il suo mondo musicale: «Ho sempre avuto una forte curiosità verso ciò che non capivo e De Andrè non è sempre immediato. – ha dichiarato Anastasio ai microfoni di TIMmusic- Il mio pezzo preferito di Faber è “Canzone per il padre” che è un brano onirico ricco di riferimenti e nonostante l’ascolti da anni penso di averla capita solo al 60%»

Ecco di seguito il calendario aggiornato de La fine del mondo tour 2019 (Friends & Partners/Magellano):

MARZO 2019

22 marzo – Milano , Santeria Social Club SOLD OUT

, Santeria Social Club 24 marzo – Bologna , Estragon

, Estragon 26 marzo – Milano , Santeria Social Club NUOVA DATA

, Santeria Social Club 28 marzo – Firenze , Viper Theatre

, Viper Theatre 29 marzo –Torino, Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

APRILE 2019

3 aprile – Roma , Largo Venue SOLD OUT

, Largo Venue 4 aprile – Roma , Largo Venue NUOVA DATA

, Largo Venue 5 aprile – Brescia , Latteria Molloy SOLD OUT

, Latteria Molloy 11 aprile – Parma , Campus

, Campus 12 aprile – Nonantola (MO), Vox

(MO), Vox 13 aprile – Livorno , The Cage SOLD OUT

, The Cage 17 aprile – Napoli , Duel di Pozzuoli

, Duel di Pozzuoli 19 aprile – Modugno (BA), Demode’

(BA), Demode’ 24 aprile – Senigallia (AN), Mamamia

(AN), Mamamia 26 aprile – Perugia , Afterlife

, Afterlife 27 aprile – Padova, Hall

I biglietti per i nuovi appuntamenti sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 28 dicembre su ticketone.it e dalle ore 11.00 del 31 dicembre nei punti vendita abituali.