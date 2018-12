Le Iene: domenica 16 dicembre il docufilm ‘Il Sindaco – Italian politics 4 dummies’

[CS] Domenica 16 dicembre, su Italia 1 in prima serata, Le Iene presentano: Il Sindaco – Italian politics 4 dummies, il docufilm con protagonista Ismaele La Vardera. È una storia vera. È la storia di un ragazzo di 23 anni arrivato quarto alle elezioni comunali di Palermo, nel giugno del 2017. È la storia della Iena Ismaele La Vardera e degli incontri che ha avuto con politici italiani e boss mafiosi, attori inconsapevoli di questo docufilm.

Compaiono, ripresi segretamente: Matteo Salvini (attuale Ministro dell’Interno), Giancarlo Giorgetti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Giorgia Meloni e Ignazio La Russa (Ministri del governo Berlusconi), Gianfranco Miccichè (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Berlusconi), Rosario Crocetta (Presidente uscente della Regione Sicilia), Totò Cuffaro (2 volte Presidente della Regione Sicilia, condannato a 7 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra) e il boss Antonino Abbate, documentato nella sua attività mafiosa di vendita di voti.

Un dietro le quinte della politica italiana che ha già riscosso un enorme successo dalla critica durante la tre giorni di proiezioni nei cinema (26, 27 e 28 novembre) e che, a seguito delle centinaia di richieste pervenute, porterà Ismaele La Vardera in giro per l’intera penisola per mostrare il docufilm all’interno di scuole e università italiane.

Il Sindaco – Italian politics 4 dummies è un docufilm prodotto da Claudio Canepari e Davide Parenti. Scritto con Alessandra Carati e Ismaele La Vardera. Regia di Massimo Cappello.