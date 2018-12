Naska: esce il 7 dicembre il singolo ‘Dormi’ prodotto da Big Fish & D.o.d.

Esce venerdì 7 dicembre – in radio e in digitale – il nuovo singolo di Naska dal titolo Dormi. Il brano (si legge nel lancio) vuole essere “il manifesto della gelosia, dell’insicurezza e della fiducia nelle relazioni dei ragazzi di oggi. Non è la solita canzone trap: contiene mille sfumature, dalla dolcezza di un arpeggio di una chitarra, a una batteria emo-trap fino ad arrivare alla distorsione dei power chords pop punk.

Chiunque si può ritrovare nelle parole di questa canzone: chi di noi, almeno una volta nella vita, non è rimasto sveglio a pensare cosa stesse facendo in quel momento chi aveva occupato l’altra parte del nostro letto?”

Diego Caterbetti aka Naska è un rapper classe ’97 di Civitanova Marche. Non appena finito il liceo, si trasferisce a Milano per concentrarsi sul suo percorso musicale. Cresciuto con la scena punk/rock di Blink 182 e Sum 41, in seguito si appassiona alla scena emo trap americana guidata rappresentata da Lil Peep: influenze che trovano ampio spazio nella sua musica e che gli consentono di dare al suo progetto un sound al momento unico in Italia.

Nell’estate 2018 firma un contratto discografico e di management con Big Fish e Jake La Furia, con i quali è al lavoro per il suo primo EP che verrà pubblicato da Sony Music.