«L’ispirazione mi arriva da tanti elementi nel corso degli anni, tanti sassolini, e soprattutto mi è nata dall’esperienza del Jova Pop Shop»: proprio in quel piccolo ambiente nel centro di Milano, un annetto fa, prendeva forma la voglia di portare in giro per l’Italia un format inedito. A metà strada fra il dj set e il concerto, tra manifestazione cittadina e party familiare, Jovanotti è andato via via definendo il suo Jova Beach Party, progetto dalla complessità inaudita e dalla genialità esplosiva.

La nuova frontiera del tour live prevede, infatti, le spiagge italiane (più una location ad alta quota) quali contenitori di un evento che si struttura come sequenza di dj set dal tramonto a notte fonda con Cherubini alla consolle ma anche altri artisti della scena italiana e internazionale. «Questo è un format nuovo, è una figata pazzesca! La cosa più bella che abbia mai fatto. – racconta con entusiasmo contagioso Lorenzo –

È più di un concerto, più di un festival, più di un dj set. Inizierà nel tardo pomeriggio fino a sera, avrò una consolle da dj e con me ci sarà la mia band; ogni data sarà diversa per line up e ospiti. Da domani iniziamo a lavorare sulla parte artistica, ma sarà una playlist delle cose che mi piacciono e che presumo piacciano anche agli alti. Ci saranno dj italiani e stranieri, famosi ma anche meno conosciuti, coinvolti in spettacoli sempre diversi. Io farò incursioni nei set non miei e gli altri ne faranno durante il mio set.»

Già dal rendering del palco e dell’allestimanto degli spazi previsti (circa tre campi da calcio per intenderci) è chiara la grandeur dell’operazione, che mantiene in sé un’anima giocosa e così intende essere nei fatti. È lo stesso Jovanotti, infatti, a declamare i dieci comandamenti del suo beach party che, finora, «grazie alle amministrazioni locali e al demanio conta già 13 giornate, ma l’obiettivo è arrivare a 15.»

Da Lignano Sabbiadoro a Olbia, da Viareggio a Castelvolturno e Ladispoli fino all’approdo a Plan de Corones per una chiusura montana: quello di Jovanotti è un vero e proprio sbarco in ambienti insoliti. E non a caso, nel suo monologo di apertura, Cherubini rievoca più e più volte una duplice ricorrenza: il primo allunaggio e il grande festival di Woodstock, entrambi al loro cinquantesimo anniversario nel 2019.

Una giornata di musica, un villaggio, una visione, un’idea di mondo, uno sbarco sulla spiaggia.

Una città indipendente.Una nuova luna con una nuova bandiera.

Insomma, con due “antenati” del genere Jova non poteva che tentare una nuova grande avventura. «Al Jova Beach Party si fa il bagno, si balla, si mangia, si gioca. Ci sarà tutto quello che c’è in una spiaggia con qualcosa in più. Ci sarà la mia musica ma anche quella di altri e non saranno cover; metterò proprio i dischi degli altri e credo sia la prima volta che questo succede in un concerto.

Il filo conduttore sarà la festa: del resto l’onda è ritmo, no? Ah, e poi potremo celebrare anche i matrimoni: chi vuole si candidi!». E se non è un’impresa questa…

Jova Beach Party: date 2019 e biglietti del tour

Prodotto da Trident, il Jova Beach Party sarà un iper dj set che aprirà le porte del suo villaggio alle ore 14 con tutti gli spazi di una spiaggia attrezzata per famiglie. Area bambini, zona relax, food experience, solarium saranno a disposizione degli ospiti con l’aggiunta di visual, grafiche, luci e oggetti scenografici. Tutto con un’attenzione altissima al rispetto ambientale e all’ecologia grazie alla partnership con WWF.

Ecco le date 2019:

6 luglio – Lignano Sabbiadoro , Spiaggia Bell’Italia

, Spiaggia Bell’Italia 10 luglio – Rimini , Spiaggia Rimini Terme

, Spiaggia Rimini Terme 13 luglio – Castel Volturno , Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

, Spiaggia Lido Fiore Flava Beach 16 luglio – Ladispoli , Spiaggia di Torre Flavia

, Spiaggia di Torre Flavia 20 luglio – Barletta , Lungomare Pietro Mennea

, Lungomare Pietro Mennea 23 luglio – Olbia , Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria 27 luglio – Albenga , Lungomare Cristoforo Colombo

, Lungomare Cristoforo Colombo 30 luglio – Viareggio , Spiaggia del Muraglione

, Spiaggia del Muraglione 3 agosto – Lido di Fermo , Lungomare Fermano

, Lungomare Fermano 7 agosto – Praia a mare , Lungomare Area Dino Beach

, Lungomare Area Dino Beach 10 agosto – Roccella Jonica , Area Natura Village Lungomare Lato Nord

, Area Natura Village Lungomare Lato Nord 13 agosto – Basilicata TBC

17 agosto – Vasto , (Lungomare Duca degli Abruzzi

, (Lungomare Duca degli Abruzzi 20 agosto – area Nord-Adriatico TBC

24 agosto – Plan de Corones, Cima 2.275m

I biglietti del Jova Beach Party sono in prevendita dalle ore 10.00 del 7 dicembre sul circuito TicketOne.