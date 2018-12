Presentate le novità in calendario sui canali tv targati DeAgostini, che vedono fra i nuovi volti anche Beppe Vessicchio. Il Maestro, infatti, sbarca sul canale per ragazzi DeAKids (Sky 601) nel ruolo insolito di attore per la serie Monstershop. La sketch comedy a tema horror apre i battenti il 15 dicembre, in onda tutti i giorni alle ore 17.45, introdotta dalla sigla curata e diretta proprio dal seguitissimo maestro.

Ideale prosecuzione de L’officina dei Mostri, la nuova produzione vede tra i ranghi Marco Falatti e Matteo Cremona e Celeste e Placido Gugliandolo dei Moderni. Ma come è nato il coinvolgimento di Vessicchio? Lo racconta lui stesso in conferenza stampa: «Mi è arrivata la proposta tramite l’Antoniano di Bologna, che mi ha chiesto di partecipare a un programma che parla di un negozio di mostri.

Ho imparato che il sorriso è un momento di crescita fisiologica, accolto da parte mia molto bene: quindi, ho accettato pensando “chissà che mostro vorranno da me…”! In generale, nel mondo pop, oggi si sono smarrite le tracce delle partiture, i copioni del mondo teatrale; c’è molta improvvisazione. Invece, per Monstershop, ho letto un copione dettagliatissimo e a mio avviso molto bilanciato, con poche parole ben studiate e immagini che con poco delineano un

aspetto di una rappresentazione.»

Del set, poi, il Maestro ha sottolineato che «c’è stato un atteggiamento super professionale e questo è da premiare perché sostiene dei valori che ci appartengono. Il segreto? Forse sono i bambini: gli adulti sono già compressi e quando ci rivolgiamo a loro facciamo anche noi un atto di compromissione.

Invece verso i più piccoli abbiamo un senso di responsabilità che ci porta a essere più diretti. I bambini sono cittadini dell’infanzia: possiamo sperare che con la loro crescita, in modo corretto, il mondo possa andare un po’ meglio.»

Su DeaKids torna ‘Missione Cuccioli’

Se è vero che per «DeAgostini non è Natale senza Missione Cuccioli», come dice il direttore dei canali tv Massimo Bruno, l’appuntamento con la nuova serie del programma è fissato per gli inizi del 2019 (puntata speciale il 1° gennaio 2019 e programmazione dal 14 gennaio).

Novità della stagione è la presenza di Lorenzo Cioppi, dogtrainer che quest’anno affianca Simone Dalla Valle che racconta: «Missione Cuccioli è un format originale la cui prima stagione risale al 2009,ma gli ingredienti restano sempre uguali: il sogno e il sorriso dei bambini che realizzano il desiderio di adottare un cane.»

