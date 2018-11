Stelle e musica: La notte racconta – Miti e leggende della volta celeste

Grazie alla collaborazione tra gli artisti di Groove It e LOfficina del Planetario di Milano, le serate osservative si fondono in armonia con la Musica.Vi aspettiamo Venerdì 23 Novembre 2018 alle ore 21.00 per emozionarvi con la musica dal vivo di Keep Cool Daisy.

Galassie: vasti insiemi di stelle e di gigantesche nubi di gas e polvere. Sono i “mattoni” che compongono l’universo conosciuto e il loro numero è quasi inconcepibile. Il Planetario permetterà di intraprendere un viaggio nello spazio e nel tempo, dalla nostra Via Lattea alle galassie più lontane, alla scoperta di queste immense città stellari, vere e proprie isole nel cosmo. Lasciamoci dunque incantare dalla bellezza e dai misteri nascosti nel nostro cielo.



Max Piran, cantante e pianista, trova nella chitarra di Simone Boffa e nella batteria di Alberto Pavesi insieme al basso di Antonio Petruzzelli, la sua alchimia. Nella serata del Planetario la band si troverà in formazione ridotta, senza Alberto Pavesi (la batteria). Antonio Petruzzelli Da quasi 30 anni a questa parte, suona con decine di musicisti, incrementando la sua versatilità. Dal ’98 vive a Milano e per 5 anni fa parte della band di Ronnie Jones. Numerose le band e i progetti. Pop, Rock, Blues e Black sono i generi più toccati. Dal 2000 in poi, collabora alla realizzazione di colonne sonore per 5 film. Registra linee di basso per programmi televisivi quali Amici, Markette, X-factor. Nel 2009, collabora all’arrangiamento de “Il Mio Amore Unico” e partecipa con Dolcenera al Festival di Sanremo. Partiti con il reinterpretare grandi classici del soul vecchio e nuovo, la band darà sempre più spazio ad un repertorio di brani inediti in continua evoluzione.

Se sei interessato ad avere informazioni per questo importante evento contatta il numero 02/88463340 oppure Eventi del planetario (ingresso 5 € intero – 3 € ridotto) Groove It #iostocongrooveit