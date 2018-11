Era il 6 agosto quando Calcutta ha riempito l’Arena di Verona di 13mila persone per un concerto sold out annunciato mesi prima.Il 10, 11 e 12 dicembre lo spettacolo arriva sul grande schermo con il titolo Calcutta – Tutti in piedi. Live all’Arena di Verona (distr. Lucky Red)

Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme, classe 1989, è stato il primo artista indipendente italiano ad organizzare un live in uno stadio, il Francioni della sua città natale Latina, e soprattutto in un luogo “sacro” per la musica mondiale: l’Arena di Verona.

In maniera quantomeno bizzarra rispetto alle regole del music business, sono stati questi gli unici due concerti estivi a sostegno dell’uscita di Evergreen.

Quale occasione migliore del live sold out all’Arena di Verona, per far vivere (e rivivere ai presenti) questa esperienza a chi avrebbe voluto esserci e non c’era?

La regia di Giorgio Testi ci riporta alle emozioni di quella serata: il calore del pubblico, l’immaginifico susseguirsi dei visual coordinati da Filippo Rossi, la band, le coriste, Dario Brunori e Francesca Michielin, tutto talmente perfetto da sembrare un sogno lucido, ora di nuovo riproducibile per tutti.

Un vero e proprio viaggio intimo all’interno del mondo artistico e privato di Calcutta, fatto di canzoni, amicizie, ricordi, collaborazioni.

Ma anche di grafiche e short films, tipiche del suo immaginario quotidiano, che brano dopo brano raccontano storie e aumentano le emozioni dello spettacolo.